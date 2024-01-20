Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:18, 20 января 2024Мир

При пожаре в школьном общежитии Китая погибли более 10 человек

При пожаре в школьном общежитии в провинции КНР Хэнань погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в центральной провинции КНР Хэнань. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что возгорание началось 19 января в 23:00 — 18:00 по московскому времени в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сообщения пожар ликвидировали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Эти безумцы готовы на все». Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за агрессивной политики против России

      В США усомнились в изменении хода конфликта на Украине

      При пожаре в школьном общежитии Китая погибли более 10 человек

      Британское правительство попросили передать Киеву второсортные лодки

      Российские войска поразили украинские комплексы ПВО в Одессе советскими ракетами

      Политолог призвал Украину к переговорам с Россией после слов Медведева

      На Западе заявили о фатальной ошибке в отношении Путина

      В США заявили об опасно устаревшем ядерном оружии

      На Украине рассказали об опасности производства снарядов для дронов

      На Украине заявили о технологическом прорыве России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше