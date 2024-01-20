При пожаре в школьном общежитии Китая погибли более 10 человек

При пожаре в школьном общежитии в провинции КНР Хэнань погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в школьном общежитии в центральной провинции КНР Хэнань. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что возгорание началось 19 января в 23:00 — 18:00 по московскому времени в деревне Яньшаньпу в районе города Душу. Через 38 минут после получения сообщения пожар ликвидировали.