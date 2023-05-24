В Гайане школьница устроила пожар в общежитии из-за отнятого телефона

В Гайане на северо-востоке Южной Америки девочка устроила пожар в школьном общежитии. Как пишет France 24, предполагают, что это произошло после того, как у девочки отобрали мобильный телефон.

«Студентка подозревается в том, что устроила разрушительный пожар, потому что ее мобильный телефон забрали мать и учительница», — пишет издание со ссылкой на полицию. По словам правоохранителей, в сгоревшем общежитии было 57 учеников.

Президент страны Ирфан Али уже объявил трехдневный национальный траур. Глава гайанского государства встретился с родителями погибших после посещения больницы Махдии. Неназванный чиновник также сообщил, что школьница находится под охраной полиции в районной больнице в Махдии. Чиновник сказал, что девушка призналась в поджоге.

В результате поджога пострадали 30 несовершеннолетних и погибли еще 19. Министр образования Прия Маникчанд пообещала расследовать сообщения о том, что в общежитии не было современных систем пожарной сигнализации.