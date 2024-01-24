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19:35, 24 января 2024Мир

Захарова заявила о невозможности отменить роль России в независимости Болгарии

Захарова: отменить роль России в борьбе Болгарии за независимость невозможно
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Отменить роль России в борьбе Болгарии за независимость невозможно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала высказывания официальных лиц Болгарии о необходимости убрать из учебников истории факты, которые могли бы положительно повлиять на отношение к России. Она назвала такие высказывания проявлением крайнего невежества.

«Отмена России в повествовании о болгарской борьбе за независимость невозможна, как бы этого ни желали сегодняшние временщики в Софии, выслуживающиеся перед своими опекунами за границей», — заявила пресс-секретарь МИД. По ее мнению, такие действия грозят размыванием основ независимости Болгарии.

Ранее премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил о пророссийской направленности школьных учебников. По его мнению, болгарские учебники истории не представляют полную картину истории страны и выставляют Российскую империю и Советский Союз в положительном свете.

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      Юрий Леонов
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