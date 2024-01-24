Завод «Ростеха» увеличил производство почти в 2,5 раза

«Барнаултрансмаш» в 2023 году увеличил производство почти в 2,5 раза

Завод госкорпорации «Ростех» — входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» «Барнаултрансмаш» — в 2023 году увеличил производство почти в 2,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.

Увеличено, в частности, производство двигателей для боевых машин пехоты. «Такие результаты стали возможными благодаря техническому перевооружению предприятия», — добавили в холдинге.

В настоящее время на предприятии продолжается техническое перевооружение, которое должно завершиться в конце 2024 года. «На сегодняшний день стоит вопрос не просто о повышении численности работников предприятия, а о трудоустройстве и воспитании высококвалифицированных специалистов, больших профессионалов своего дела», — сказал исполнительный директор «Барнаултрансмаша» Виктор Силивакин.

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