Группировка «Восток» получила партию Т-72Б3М

Группировка войск «Восток» получила партию танков Т-72Б3М

Группировка «Восток» получила партию основных боевых танков Т-72Б3М. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой народной республики. После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления Вооруженных сил Украины», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что танки оснащены бортовыми экранами с модулями динамической защиты, навесными решетчатыми экранами и новыми системами динамической защиты, которые значительно повышают живучесть и эффективность применения боевой техники.

В декабре военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России получили более 1,5 тысячи танков и 2,2 тысячи бронемашин в 2023 году.

В ноябре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что за год производство танков увеличилось в семь раз, а легкой бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронеавтомобили, — в 4,5 раза.