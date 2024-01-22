Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:46, 22 января 2024Наука и техника

Группировка «Восток» получила партию Т-72Б3М

Группировка войск «Восток» получила партию танков Т-72Б3М

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Группировка «Восток» получила партию основных боевых танков Т-72Б3М. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой народной республики. После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления Вооруженных сил Украины», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что танки оснащены бортовыми экранами с модулями динамической защиты, навесными решетчатыми экранами и новыми системами динамической защиты, которые значительно повышают живучесть и эффективность применения боевой техники.

Материалы по теме:
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В декабре военное ведомство сообщило, что Вооруженные силы России получили более 1,5 тысячи танков и 2,2 тысячи бронемашин в 2023 году.

В ноябре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что за год производство танков увеличилось в семь раз, а легкой бронетехники, включая боевые машины пехоты и бронеавтомобили, — в 4,5 раза.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Опубликован список 13 ликвидированных в Харькове французов. Что известно о воевавших за ВСУ наемниках?

      Стилистка назвала лучшие способы носить самый модный цвет зимы

      Жителям российского региона бесплатно раздадут один медицинский препарат

      Мария Аронова назвала ошибку русского кино

      «Половина побережья Ниццы». Историки рассказали, что подпадает под поручение Путина о поиске госсобственности России

      Россияне начали покидать Грузию

      МИД ФРГ указал на недопустимость безответственных уловок в вопросе помощи Киеву

      Звезда «Женского стендапа» назвала минус популярного у россиян курорта

      В ООН выразили сожаление об ударе ВСУ по Донецку

      В Кремле опровергли контакты с Трампом по теме разрешения конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше