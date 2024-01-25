46-летняя ведущая «Дома-2» показала лицо с синяками и ранами

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала естественную внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала без косметических средств. В ролике на лице звезды видны многочисленные синяки, раны и воспаления. «Без мейка, без фильтров. Любуйтесь», — иронично подписала она.

По словам артистки, она решила удалить папилломы на шее. «Заодно почистила и лицо», — пояснила она.

Ранее в январе Ольга Орлова снялась в малиновом купальнике с треугольными чашками и завязками на шее.