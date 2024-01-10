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20:09, 10 января 2024Ценности

46-летняя ведущая «Дома-2» снялась в бикини

Ольга Орлова

Ольга Орлова. Фото: @olgaorlova1311

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала фигуру в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя знаменитость сделала селфи, запечатлев себя в шезлонге во время отдыха. Так, она позировала в малиновом бикини с треугольными чашками и завязками на шее, которое было украшено стразами. При этом наряд обнажал часть ее груди.

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Кроме того, исполнительница надела на шею несколько цепочек и убрала волосы в гладкий пучок.

В ноябре 2023 года Ольга Орлова описала свою фигуру в облегающем наряде фразой «жирок остался». 46-летняя знаменитость поделилась видео из гардеробной. Телезвезда примерила платье розового цвета, оформленное высоким разрезом и вырезом на боку.

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      Карина Черных
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