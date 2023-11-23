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11:20, 23 ноября 2023Ценности

Ведущая «Дома-2» описала свою фигуру в облегающем платье фразой «жирок остался»

Кадр: @olgaorlova

Российская певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова описала свою фигуру в облегающем наряде фразой «жирок остался». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

46-летняя знаменитость поделилась видео из гардеробной. Телезвезда примерила платье розового цвета, оформленное высоким разрезом и вырезом на боку.

«Взяла на свой страх и риск, честно говоря. Но, мне кажется, я даже могу это показать в полный рост. (...) Ну что я могу сказать. Конечно, это платье для смелых. Но я женщина не робкого десятка. Может, мне тоже подписчики напишут, что мне красиво в этом платье», — с иронией сказала она.

В августе Ольга Орлова дала отпор хейтерше, которая раскритиковала одну деталь в ее внешности. Знаменитость опубликовала скриншот, на котором подписчица нелестно отозвалась о ее руках. Вдобавок в ответ телезвезда разместила несколько фотографий обругавшей ее пользовательницы сети, раскритиковав их в ответ.

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      Карина Черных
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