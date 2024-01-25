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21:03, 25 января 2024Из жизни

75-летняя вдова занялась откровенными танцами на шесте и стала выступать в шоу

В США 75-летняя вдова улучшила здоровье благодаря откровенным танцам на пилоне

Фото: Unsplash

Жительница США, страдающая от проблем со здоровьем, занялась танцами на пилоне и улучшила физическое и моральное состояние. Об этом сообщает The Sun.

75-летняя вдова Старр Стаффер Уайз из города Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, открыла для себя танцы на шесте в феврале 2021 года. Она случайно наткнулась на статью о 64-летней танцовщице и вспомнила, что всегда мечтала связать свою жизнь с пилоном. В то время американка, ранее имевшая алкогольную зависимость, страдала от множества заболеваний. У нее был ревматоидный артрит суставов кисти и остеопороз, а правая рука была деформирована из-за артрита. Уайз переживала, что не сможет заниматься танцами из-за возраста и по состоянию здоровья. Она проконсультировалась с сотрудниками танцевальной студии и, к своей радости, получила приглашение на занятия.

По словам американки, благодаря танцам на шесте ей удалось улучшить состояние здоровья и справиться с тревогой. Кроме того, за несколько лет занятий тело и кости Уайз стали крепкими, а мышцы — рельефными, чего не было даже в молодом возрасте. Позже женщина стала выступать с откровенными танцами на различных шоу, а также завела страницу в социальной сети, где теперь регулярно делится своими успехами с 29 тысячами подписчиков.

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Уайз призналась, что часто сталкивается с критикой в сети. Пользователи критикуют открытые наряды, в которых танцует пожилая женщина. Американка, в свою очередь, игнорирует недоброжелателей и удаляет осуждающие комментарии. Однако к увлечению Уайз отнеслись скептически не только пользователи сети, но и близкие люди. Женщина рассказала, что из-за откровенных танцев от нее отдалились некоторые родственники и друзья. Несмотря на это, как утверждает Уайз, большая часть близких и родных людей поддерживает ее и радуется ее достижениям. «За последние два с половиной года я получила потрясающий опыт. Я встретила замечательных людей и обрела новых друзей. Меня знают во всем мире. Что за мечта! Что за жизнь!» — говорит она.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании решил улучшить психическое здоровье и завел более сотни тарантулов. 36-летний Аарон Финикс начал собирать тарантулов, когда у него диагностировали биполярное расстройство.

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