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20:09, 25 января 2024Наука и техника

Армия ОАЭ получит боевых роботов

Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов армии ОАЭ

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эстонская компания Milrem Robotics поставит 60 боевых роботов и беспилотных наземных транспортных платформ армии Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на оборонный конгломерат Edge Group.

О заключении контракта между Milrem Robotics и министерством обороны ОАЭ объявили в ходе выставки Unmanned Systems Exhibition & Conference (UMEX). Армия ОАЭ получит машины с вооружением и разведыватльным оборудованием.

«Контракт включает поставку гусеничных роботизированных боевых машин с 30-миллиметровыми пушками Mk44, боевых единиц THeMIS, оснащенных дистанционно управляемыми модулями с 30-миллиметровыми пушками M230LF, и разведывательных машин THeMIS с системами радаров и камер, включающих возможности обнаружения выстрелов», — говорится в заявлении компании.

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Платформа THeMIS оснащена гибридной силовой установкой, которая позволяет развивать скорость до 20 километров в час. Робот может перевозить до 1200 килограммов полезной нагрузки.

В октябре на выставке «Интерполитех» широкой общественности впервые показали наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и БР-1 для минирования, которые применяют в зоне специальной военной операции.

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      Даниил Иринин
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