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04:31, 18 октября 2023Наука и техника

В России показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

В Москве на выставке «Интерполитех» показали боевых роботов БР-2 и БРГ-1

Кадр: Лампа знаний / YouTube

На проходящей в Москве выставке «Интерполитех» широкой общественности впервые показали наземные роботизированные платформы БР-2 с подвижной пулеметной установкой и Минер БР-1 для минирования, применяемые в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) «Грань» сообщает ТАСС.

Кроме боевых БР-2 и «Минер БР-1», посетители выставки могут увидеть робототехнический комплекс БРГ-1, предназначенный для эвакуации раненых и доставки грузов.

«Все три робототехнических комплекса демонстрируются впервые. Изделия успешно применяются в зоне СВО, отзывы положительные. В общей сложности в зоне СВО применяют порядка 60 наших боевых роботов. Платформы управляются с джойстика. Российские военнослужащие очень быстро овладевают управлением», — добавили в НПО.

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Ранее агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщил, что российские боевые роботы БР-1 и БРГ-1 получат искусственный интеллект (ИИ).

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник написал, что российские специалисты разработали наземный робототехнический комплекс «Минер БР-1» для минирования, который военные начали применять в зоне СВО.

Оружие России: на страже Родины
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    Иван Потапов
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