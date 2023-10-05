Российские боевые роботы получат искусственный интеллект

ТАСС: российские боевые роботы БР-1 и БРГ-1 получат искусственный интеллект

Российские боевые роботы БР-1 и БРГ-1, созданные для минирования и эвакуации раненых, получат искусственный интеллект (ИИ). Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе России.

«В ближайшее время на платформы БР-1 и БРГ-1 планируется установить искусственный интеллект с применением технологий машинного зрения. Комплексы смогут самостоятельно нести боевое дежурство без участия человека. Испытания платформ, оснащенных искусственным интеллектом, должны состояться уже в октябре этого года», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что сейчас наземными робототехническими платформами управляют операторы. По его словам, после внедрения ИИ платформы смогут круглосуточно дежурить на определенной территории, отслеживая движения при помощи тепловизора и камер.

Также, добавил он, завершается работа над увеличением дальности работы платформ, которая до конца сентября возрастет с 700 метров до трех километров без использования ретранслятора.

В сентябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России разработали наземный робототехнический комплекс «Минер БР-1» для минирования, который применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

В том же месяце стало известно, что штурмовые отряды Вооруженных сил России начали применять наземную роботизированную платформу БР-2 с пулеметной установкой в зоне СВО.