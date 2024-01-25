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12:34, 25 января 2024Силовые структуры

Дело возбудили по факту взрыва на фекальной станции в российском регионе

В Оренбургской области возбудили дело по факту взрыва на фекальной станции

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после взрыва на канализационно-насосной стации в Новотроицке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Расследование происшествия на фекальной станции ведется по статье 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ») УК РФ. Виновным грозит до пяти лет заключения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливается количество пострадавших.

Взрыв на фекально-насосной станции в Новотроицке произошел около 11:20 мск 25 января. Предварительно, причиной происшествия стали нарушения при выполнении ремонтных работ. Ранее появилось видео с моментом взрыва на насосной станции.

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      Илона Палей
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