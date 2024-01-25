В США назвали пугающей сумму внешнего госдолга

Глава Минфина США Йеллен назвала пугающим внешний долг в 34 триллиона долларов

Министр финансов США Джаннет Йеллен прокомментировала сумму внешнего госдолга страны, которая превзошла 34 триллиона долларов. Ее слова приводит РИА Новости.

В ходе беседы с журналистами Йеллен назвала пугающей сумму внешнего госдолга и подчеркнула, что экономика США «огромная». Поэтому, по ее мнению, внешний долг «вполне управляем».

В начале января госдолг США превысил 34 триллиона долларов. За прошлый год показатель вырос на более чем четыре триллиона долларов.

Лидерство по объемам вложений в гособлигации США сохранила за собой Япония. Ее инвестиции в ценные бумаги по итогам октября достигли уровня в 1,09 триллиона долларов. Второе место с большим отставанием занимает Китай с показателем в 769,6 миллиарда, а третье — Великобритания (693 миллиарда).