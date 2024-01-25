В России признали нежелательной деятельность издания Doxa

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания Doxa

Генпрокуратура поддержала предложение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и признала нежелательной на территории страны деятельность издания Doxa. Об этом сообщил глава комиссии, депутат Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура (...) признала нежелательной на территории России деятельность (...) организации Mnenie media z.s. (DOXA), зарегистрированной в Чешской Республике», — сказал Пискарев.

По его словам, организация «маскировалась под студенческое издание» и «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России». Пискарев рассказал, что на информационных ресурсах Doxa публиковались инструкции по совершению поджогов военкоматов, статьи по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов, а также призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен украинской армии.

Ранее сообщалось о том, что против журналистки Doxa Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело о публичном призыве и оправдании терроризма. Поводом стала ее публикация в соцсети «ВКонтакте», в которой она призывала поддерживать задержанных за поджоги военкоматов.