Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:03, 25 января 2024Интернет и СМИ

В России признали нежелательной деятельность издания Doxa

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность издания Doxa

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генпрокуратура поддержала предложение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и признала нежелательной на территории страны деятельность издания Doxa. Об этом сообщил глава комиссии, депутат Василий Пискарев.

«Генеральная прокуратура (...) признала нежелательной на территории России деятельность (...) организации Mnenie media z.s. (DOXA), зарегистрированной в Чешской Республике», — сказал Пискарев.

По его словам, организация «маскировалась под студенческое издание» и «причастна к обучению диверсионной деятельности на территории России». Пискарев рассказал, что на информационных ресурсах Doxa публиковались инструкции по совершению поджогов военкоматов, статьи по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов, а также призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен украинской армии.

Ранее сообщалось о том, что против журналистки Doxa Марии Меньшиковой возбудили уголовное дело о публичном призыве и оправдании терроризма. Поводом стала ее публикация в соцсети «ВКонтакте», в которой она призывала поддерживать задержанных за поджоги военкоматов.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На побережье Черного моря горел нефтеперерабатывающий завод. Во время пожара закрывали аэропорт Сочи

      Пэрис Хилтон пришла на вечеринку Безоса в старом свадебном платье

      Силовики задержали авторов записок со стихами про Бандеру в российском магазине

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых блиндажей ВСУ

      В США заявили о неспособности нарастить военную мощь на Ближнем Востоке

      Мэр российского города официально сложил полномочия

      Раскрыто еще одно полезное свойство чая

      ЕС призвали быть в состоянии защитить себя без НАТО и Трампа

      К крупнейшим добытчикам краба подали многомиллиардные иски

      Решение США поддержать передачу российских активов Украине назвали пиратством

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше