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17:14, 25 января 2024Силовые структуры

Супруга военкора Татарского оценила приговор террористке Треповой

Супруга военкора Татарского довольна приговором Треповой в 27 лет колонии
Дарья Трепова

Дарья Трепова . Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Валерия Фомина, супруга военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), оценила приговор, вынесенный террористке Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Она написала в Telegram, что довольна назначенным подсудимой наказанием.

«Судебная система сработала на отлично. Этим я довольна! Спасибо!» — говорится в сообщении супруги военкора.

Второй Западный окружной военный суд признал Трепову виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Она получила 27 лет колонии. Также ей назначили штраф в размере 600 тысяч рублей. Суд взыскал с нее 16,5 миллиона рублей по искам потерпевших.

Суд установил, что 2 апреля Трепова вручила военкору заминированную статуэтку. В результате детонации взрывного устройства Татарский не выжил.

По данным ФСБ, в подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины. Гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) несколько месяцев собирал о военкоре информацию. Сразу после теракта он улетел в Турцию. Денисов объявлен в розыск.

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      Любовь Ширижик
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