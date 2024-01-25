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12:15, 25 января 2024Спорт

Футбольный клуб Басты перешел из профессиональной лиги в медийную

Баста объявил о переходе его клуба СКА Ростов-на-Дону из Второй лиги в Медиалигу
Баста

Баста. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

СКА Ростов-на-Дону перешел из профессиональной футбольной лиги в медийную. Об этом объявил владелец команды рэпер Василий Вакуленко (Баста), видеообращение которого размещено на сайте клуба.

Баста объяснил, что команда больше не может выступать во Второй лиге из-за финансовых трудностей. «Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение перейти в медиафутбол. Главное для нас — чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история», — отметил он, добавив, что СКА в любое время может вернуться в профессиональный футбол.

В 2023 году СКА занял второе место в группе 1Б дивизиона Б Второй лиги. Команда набрала 28 очков в 14 матчах.

Баста стал владельцем СКА в октябре 2019 года. Тогда рэпер покрыл долги клуба и вложил в него десять миллионов рублей.

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