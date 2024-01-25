Хирург назвал вызывающий рак органов ЖКТ продукт

Хирург Умнов: водка повышает риск рака половых органов и органов ЖКТ

Крепкое спиртное может стать причиной раковых опухолей во многих внутренних органах, рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения и хирург Александр Умнов. Вызывающий рак продукт он назвал в беседе с News.ru.

Он напомнил, что водка является канцерогеном. «Она вызывает мутации в клетках тканей, чаще всего контактирующих с патогеном. Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной железы, печени, пищевода, всех органов ЖКТ», — объяснил врач.

Кроме того, продолжил Умнов, из-за изменения гормонального фона у людей с алкогольной зависимостью чаще возникает рак половых органов.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.