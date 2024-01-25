Лариса Долина рассказала о самой заветной мечте

Лариса Долина призналась, что мечтает выдать замуж внучку

Российская певица Лариса Долина рассказала о своей самой заветной мечте. Об этом она поведала в шоу «Не Пруст», доступном на YouTube.

Исполнительница призналась, что мечтает выдать замуж внучку Александру. Сейчас родственнице артистки 12 лет. Она также добавила, что у нее в жизни ни разу не случалось таких ситуаций, при которых ей бы приходились отказываться от мечты.

Долина отметила, что сама не планирует выходить замуж, при этом намекнув, что сейчас находится в отношениях: «Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии».

Ранее стало известно, что Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на болезнь и рекомендации врачей.

В декабре прошлого года британская певица Адель рассказала о роли мечты, которую она хотела бы исполнить в кино.