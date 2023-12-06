Лариса Долина улетела на гастроли вопреки болезни

Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на болезнь и рекомендации врачей

Российская певица Лариса Долина улетела на гастроли, несмотря на болезнь и рекомендации врачей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам дочери певицы, Долина брала с собой врачей на недавний концерт. Они следили за состоянием артистки и помогали ей прийти в себя после каждой композиции.

Ранее Лариса Долина сообщила о болезни в ходе своего выступления в Доме музыки 5 декабря. Она поделилась со зрителями, что заболела накануне выступления, но решила не отменять мероприятие. «Хочу с вами посоветоваться: скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?» — обратилась она к залу, который поддержал артистку.