Популярный российский блогер сдал ДНК-тест и разочаровался

Блогер Мэддисон раскрыл, что по результатам ДНК-теста он на 90 процентов русский

Популярный российский блогер и стример Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) рассказал, что сдал ДНК-тест, чтобы узнать больше о своем происхождении, и разочаровался. Результаты он раскрыл в Telegram-канале.

Мэддисон пошутил, что сдавал анализ в надежде «оказаться евреем или еще каким-нибудь сверхчеловеком». Однако, как показал тест, 90 процентов предков блогера — русские. «Не уверен, что таким может даже [певец] SHAMAN похвастаться. Так что убежать в солнечный Израиль не выйдет», — поиронизировал он.

По словам Мэддисона, он также не знал, что многие его предки происходили из Республики Коми и Сибири, как показали результаты анализа. Однако в целом, как указал стример, он не выяснил благодаря тесту ничего интересного о своем происхождении. «Написало, что 69 тысяч лет назад у меня был общий родственник со Сталиным, а 150 тысяч лет назад — с Обамой. Но это, я думаю, маркетинговый ход подобных тестов», — добавил он.

Ранее Илья Мэддисон признался в разочаровании от Западной Европы. Он описал опыт путешествия туда словами «не мое это». По словам стримера, в Западной Европе ему было тяжело и тоскливо.