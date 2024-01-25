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13:44, 25 января 2024Бывший СССР

На Украине неизвестный выстрелил в многоэтажку из гранатомета

В Кривом Роге неизвестный обстрелял жилой дом из гранатомета

Фото: John Moore / Getty Images

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины неизвестный обстрелял многоэтажный жилой дом из гранатомета. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на правоохранителей.

Взрыв произошел в Терновском районе города 25 января около 5:00. В результате пострадали пять квартир. В одной из них в момент выстрела находилась молодая женщина с маленьким ребенком.

В результате произошедшего никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стрелявшему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан страны имеется большое количество огнестрельного оружия. В то же время по данным аналитического ресурса «Опендатабот», с февраля 2022 года на Украине было утеряно почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия.

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      Александр Курбатов
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