На Украине неизвестный выстрелил в многоэтажку из гранатомета
В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины неизвестный обстрелял многоэтажный жилой дом из гранатомета. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на правоохранителей.
Взрыв произошел в Терновском районе города 25 января около 5:00. В результате пострадали пять квартир. В одной из них в момент выстрела находилась молодая женщина с маленьким ребенком.
В результате произошедшего никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Стрелявшему грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан страны имеется большое количество огнестрельного оружия. В то же время по данным аналитического ресурса «Опендатабот», с февраля 2022 года на Украине было утеряно почти 179 тысяч единиц огнестрельного оружия.