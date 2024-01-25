Песков анонсировал встречу Путина с доверенными лицами на выборах

Песков: Путин скоро встретится со своими доверенными лицами на выборах

Президент России Владимир Путин скоро встретится со своими доверенными лицами на выборах главы государства. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Определена. Это скоро будет», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос журналистов, назначена ли дата встречи президента с доверенными лицами.

Ранее Владимир Путин посетил свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве. Его встретили главврач Московской городской больницы №52 Герой Труда Марьяна Лысенко, спикер парламента ДНР полковник Артем Жога и художественный руководитель Театра Табакова Владимир Машков.

Выборы президента России в 2024 году впервые в истории страны состоятся в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

В избирательной кампании, как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, участвуют 11 человек: восемь кандидатов представляют политические партии, еще трое участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев.