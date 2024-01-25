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19:05, 25 января 2024Наука и техника

В HP рассказали о взломах компьютеров через картридж принтера

Wired: в HP рассказали, что хакеры научились заражать картриджи принтеров

Фото: Mahrous Houses / Unsplash

Представители компании HP рассказали о хакерах, которые научились взламывать картриджи принтеров. Об этом сообщает издание Wired.

Журналисты медиа сослались на генерального директора HP Энрике Лореса, который в эфире телеканала CNBC раскрыл новую опасность принтеров. По его словам, хакеры могут перепрограммировать чип картриджей, чтобы заразить как можно больше компьютеров пользователей. В связи с этим топ-менеджер корпорации призвал использовать только оригинальные картриджи HP, которые якобы сложнее взломать.

Лорес сослался на исследование компании Actionable Intelligence, проведенное в 2022 году и посвященное новому способу взлома компьютеров. Однако в HP признали, что никаких доказательств того, что подобные атаки имели место в реальной жизни, нет.

Журналисты Wired предположили, что таким образом в компании стремятся мотивировать потребителей покупать только оригинальные картриджи. Опрошенные журналистами специалисты ArsTechnica заявили, что даже если такой способ атак существует, то для его организации потребуется большое количество ресурсов, которое обычно не тратят на рядовых потребителей. «Для усердного хакера существует множество более простых способов проникнуть в сеть пользователя принтера», — отметили эксперты.

В начале января на компанию HP подали в суд из-за отказа принтеров работать со сторонними картриджами. Корпорацию обвинили в «создании монополии на вторичном рынке запасных картриджей» и потребовали компенсацию в размере пяти миллионов долларов.

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      Андрей Ставицкий
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