Раскрыто еще одно полезное свойство чая

The Lancet Regional Health: три чашки чая в день снижают биологический возраст

Группа китайских ученых выяснила, что чай помогает бороться со старением, а при регулярном употреблении снижает биологический возраст. Результаты исследования полезных свойств этого напитка опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

На первом этапе специалисты провели опрос участников, чтобы выяснить, какой сорт чая они предпочитают и как часто его пьют. Далее в течение двух лет ученые вели наблюдения за участниками и собирали данные об их биологическом возрасте. Всего в исследовании приняли участие 5998 человек из Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет и 7931 человек из Китая в возрасте от 30 до 79 лет.

«Мы обнаружили, что употребление примерно трех чашек чая в день или 6-7 граммов заварки может оказать омолаживающее действие», — раскрыла результаты работы одна из ведущих авторов исследования И Сян. Она предположила, что снижение биологического возраста происходит благодаря веществам и активным соединениям, которые в большом количестве содержатся в чае. Она отметила, что наибольший эффект ощутили участники, которые пили напиток регулярно и в умеренном количестве. Еще одним положительным фактором она назвала отказ от спиртного.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что регулярное умеренное употребление зеленого чая снижает риск развития сахарного диабета. Кроме того, напиток, по ее словам, полезен для сердца и имеет антивозрастной эффект.