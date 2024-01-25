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07:48, 25 января 2024Экономика

Названы сроки ремонта после пожара на нефтяном терминале в порту Усть-Луга

«Ъ»: ремонт терминала «Новатэка» в порту Усть-Луга продлится два месяца

Фото: REUTERS / Владимир Солдаткин

Ремонт нефтяного терминала на заводе по переработке конденсата «Новатэка» в порту Усть-Луга продлится до двух месяцев. Сроки восстановления работы предприятия после пожара со ссылкой на источники называет «Коммерсантъ».

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов замена обойдется компании в 20 миллионов рублей, а восстановление насосной станции — до 100 миллионов рублей. Запустить работу на пониженной мощности терминал сможет в ближайшее время, а суммарные потери составят не более 12–15 миллионов долларов. По словам представителя «БКС Мир инвестиций» Рональда Смита, остановка работы в Усть-Луге может стоить «Новатэку» два миллиона долларов в сутки.

Пожар на газовом терминале возле морского порта в Усть-Луге случился в ночь на 21 января. Его причиной возгорания стали два взрыва — до этого в сети появилось видео, где над предприятием летит дрон самолетного типа. В результате инцидента были повреждены две цистерны и насосная станция, а предприятие на некоторое время остановила работу на установке, которая разделяет газовый конденсат на фракции.

Последствия пожара для производственной площадки по перевалке и фракционированию стабильного газового конденсата не критичны — сырье с порта Усть-Луги уже экспортируют. Так, 24 января начали загрузку два танкера — Chrystal Arctic и Minerva Julie — по словам экспертов, их могут наполнять нефтепродуктами, произведенных до пожара.

Комплекс в Усть-Луге мощностью до шести миллионов тонн в год запустили в 2013-м. На площадке из стабильного газового конденсата производятся легкая и тяжелая нафта, керосин и дизельные фракции. «Новатэк» строила завод для монетизации конденсата, добываемого на месторождениях Западной Сибири и Ямала. По словам аналитика Kpler Виктора Катоны, предприятие обеспечивает треть экспортных объемов российского экспорта нафты морем. Крупнейшими покупателями продукции завода выступают Тайвань, Китай, Сингапур, Малайзия и ОАЭ.

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      Вячеслав Агапов
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