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15:22, 22 января 2024Экономика

«Транснефть» возобновила отгрузки из пострадавшего от пожара порта

«Транснефть» возобновила отгрузки нефти и нефтепродуктов из порта в Усть-Луге

Фото: администрация Кингисеппского района / ТАСС

«Транснефть» 22 января возобновила отгрузки нефти и нефтепродуктов из пострадавшего от атаки беспилотника порта в Усть-Луге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь, советник президента компании Игорь Демин.

«Сегодня в Усть-Луге с 8 утра сняты ограничения на отгрузку терминала», — заявил он. Демин также добавил, что на данный момент в порту действует штормовое предупреждение, и «отгрузка идет по фактической погоде». О желтом уровне погодной опасности из-за тумана и мороза на 20 и 21 января ранее предупреждала администрация Санкт-Петербурга.

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О пожаре на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге, стало известно утром 21 января. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что причиной пожара на предприятии стали два взрыва. На момент начала возгорания на терминале находились 148 человек, никто из них не пострадал.

Позже в сети появились видео, на которых видно, как над предприятием пролетает беспилотник. На одном из роликов видно пролетающий над газовым терминалом дрон самолетного типа, на другом — взрыв и огненный столб. В воскресенье 21 января работа терминала «Новатэк» была приостановлена.

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