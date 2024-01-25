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06:41, 25 января 2024Наука и техника

Появились подробности о загрузке приложений в обход App Store

WSJ: Apple продолжит брать комиссию за приложения, загруженные в обход App Store

Фото: Jason Goodman / Unsplash

Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) узнали подробности функции загрузки приложений в обход App Store, которая появится в странах Евросоюза (ЕС) до марта. Об этом сообщается на сайте издания.

Источники рассказали, что Apple продолжит брать комиссию за платежи внутри приложений, даже если те были загружены не через App Store. Однако неизвестно, как компания будет контролировать этот процесс. Размер комиссии составит 27 процентов — для сравнения, по умолчанию IT-гигант берет 30 процентов с разработчиков программ и сервисов.

Уточняется, что функция непроверенной загрузки приложений на iPhone и другие гаджеты появится не позднее 7 марта — в этот день вступит в силу Закон о цифровых рынках (DMA). Инсайдеры рассказали, что Apple больше года изучала вопрос — руководители корпорации надеялись каким-то образом обойти DMA.

Журналисты WSJ выяснили, что многие компании уже готовы адаптировать свои приложения под новые правила. Так, свои сервисы подготовили Spotify, Microsoft и Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

В конце января Европейская комиссия (ЕК) рассказала о предложении Apple добавить на iPhone сторонние платежные системы. Таким образом, в корпорации одобрили появление замены Apple Pay на смартфонах бренда.

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      Андрей Ставицкий
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