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04:36, 25 января 2024Мир

Нарышкин заявил о неизменности целей спецоперации на Украине

Нарышкин заявил, что Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Запад пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, заявляя о «планах нападения России на НАТО». Однако этого не произойдет, рассказал в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

Он объяснил подобные высказывания информационной войной для оправдания гибридной агрессии Запада против России и желанием запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с НАТО.

«Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию, с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов», — уточнил Нарышкин.

При этом, заявил глава разведывательной службы, «ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся».

Ранее издание Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера написало, что ФРГ разрабатывает план войны между НАТО и Россией, которая, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. Как утверждалось, в день Х главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг.

В свою очередь, посол ФРГ в Москве Александр Граф Ламбсдорфф заявил, что война России и НАТО маловероятна. При этом он считает, что соответствующий секретный документ, скорее всего, существует, «иначе бы газета о нем не писала». Однако посол заверил, что сам он документ не видел.

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      Марина Совина
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