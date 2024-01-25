Стало известно о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

МЧС сообщило о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

В результате взрыва на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области погиб человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, тело погибшего извлекли из-под завалов спасатели. Еще троих пострадавших передали медикам. По данным МЧС, под обломками находятся еще шесть человек.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правительство региона сообщает, что с людьми под завалами установлена связь.

Ранее появилось видео с моментом взрыва на насосной станции. Само здание в кадр не попало, однако видно пламя и летящие обломки.

О происшествии стало известно утром 25 января. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при проведении ремонтных работ.