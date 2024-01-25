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11:27, 25 января 2024Россия

Стало известно о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

МЧС сообщило о погибшем из-за взрыва на насосной станции под Оренбургом

Фото: Telegram-канал МЧС России по Оренбургской области

В результате взрыва на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области погиб человек. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, тело погибшего извлекли из-под завалов спасатели. Еще троих пострадавших передали медикам. По данным МЧС, под обломками находятся еще шесть человек.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на правительство региона сообщает, что с людьми под завалами установлена связь.

Ранее появилось видео с моментом взрыва на насосной станции. Само здание в кадр не попало, однако видно пламя и летящие обломки.

О происшествии стало известно утром 25 января. Предварительно, причиной взрыва стали нарушения при проведении ремонтных работ.

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      Константин Лысяков
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