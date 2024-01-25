В России рассказали об увеличении социальных выплат с 1 февраля

Депутат Бессараб напомнила об увеличении социальных выплат с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет увеличение ряда социальных выплат. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Лентой.ру».

«Практически все социальные выплаты, в том числе социальные доплаты к пенсии, будут увеличены с 1 февраля текущего года на процент индексации. При этом хочу напомнить, что пособие по беременности и родам, пособие по временной нетрудоспособности будут увеличены почти в полтора раза, на 48 процентов», — сообщила парламентарий.

Практически все социальные выплаты, социальные гарантии, в том числе материнский семейный капитал, будут увеличены Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее стало известно, что Минтруд России планирует проиндексировать более 40 видов государственных выплат на 7,4 процента. Как отмечает ведомство, ежегодно с 1 февраля устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Глава Минтруда Антон Котяков пояснил, что это затронет такие выплаты, как материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату и другие меры социальной поддержки. Повышение коснется более 20 миллионов россиян.

