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12:19, 25 января 2024Мир

В Аргентине началась всеобщая забастовка против политики Хавьера Милея

El País: в Аргентине началась забастовка рабочих против президента Хавьера Милея

Фото: Martin Cossarini / Globallookpress.com

В Аргентине началась всеобщая забастовка рабочих в ответ на предложенные президентом Хавьером Милеем экономические реформы. Об этом сообщает издание El País.

На улицы города вышли десятки тысяч протестующих с лозунгами: «Страна не продается». Протесты в столице начались в ответ на предложенный новым правительством закон, голосование по которому должно было пройти в Конгрессе Аргентины в этот четверг. Сообщается, что его перенесли на следующий вторник.

Согласно тексту законопроекта, президент может принимать некоторые решения без учета голосования конгрессменов, вводится режим жесткой экономии путем приватизации крупных компаний и сокращения финансирования бюджетных организаций.

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Протестующие требуют от оппозиции «не бросать их» и проголосовать против предложенных новым президентом мер.

Правительство, в свою очередь, игнорирует просьбы рабочих. «Нас никто не загонит в угол, особенно марш в 40 тысяч человек. Они составляют 0,5 процентов от восьми миллионов рабочих, их не существует», — заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Экономическая политика Хавьера Милея и ранее вызывала протесты со стороны населения страны. В декабре сотни человек перекрыли центральную улицу Буэнос-Айреса, после чего митинг был подавлен полицейскими.

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      Лина Пивоварова
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