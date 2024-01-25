В Аргентине началась всеобщая забастовка против политики Хавьера Милея

El País: в Аргентине началась забастовка рабочих против президента Хавьера Милея

В Аргентине началась всеобщая забастовка рабочих в ответ на предложенные президентом Хавьером Милеем экономические реформы. Об этом сообщает издание El País.

На улицы города вышли десятки тысяч протестующих с лозунгами: «Страна не продается». Протесты в столице начались в ответ на предложенный новым правительством закон, голосование по которому должно было пройти в Конгрессе Аргентины в этот четверг. Сообщается, что его перенесли на следующий вторник.

Согласно тексту законопроекта, президент может принимать некоторые решения без учета голосования конгрессменов, вводится режим жесткой экономии путем приватизации крупных компаний и сокращения финансирования бюджетных организаций.

Протестующие требуют от оппозиции «не бросать их» и проголосовать против предложенных новым президентом мер.

Правительство, в свою очередь, игнорирует просьбы рабочих. «Нас никто не загонит в угол, особенно марш в 40 тысяч человек. Они составляют 0,5 процентов от восьми миллионов рабочих, их не существует», — заявила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

Экономическая политика Хавьера Милея и ранее вызывала протесты со стороны населения страны. В декабре сотни человек перекрыли центральную улицу Буэнос-Айреса, после чего митинг был подавлен полицейскими.