В российском городе после взрыва на насосной станции ввели режим ЧС

МЧС: после взрыва на насосной станции в Новотроицке ввели режим ЧС

В городе Новотроицк Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на насосной станции. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«В настоящий момент ведется разбор завалов. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщили в министерстве, добавив, что в результате обрушения насосной станции травмы получили три человека, их передали врачам.

Здание канализационно-насосной станции обрушилось в Новотроицке в четверг, 25 января. Предварительно, под завалами могут находиться до семи человек.

Взрыв на станции попал на видео. На кадрах не видно самого взорвавшегося помещения, однако виден взрыв, черный дым, а также обломки разрушенного здания.