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10:45, 25 января 2024Россия

В российском городе после взрыва на насосной станции ввели режим ЧС

МЧС: после взрыва на насосной станции в Новотроицке ввели режим ЧС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В городе Новотроицк Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на насосной станции. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«В настоящий момент ведется разбор завалов. В Новотроицке введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — сообщили в министерстве, добавив, что в результате обрушения насосной станции травмы получили три человека, их передали врачам.

Здание канализационно-насосной станции обрушилось в Новотроицке в четверг, 25 января. Предварительно, под завалами могут находиться до семи человек.

Взрыв на станции попал на видео. На кадрах не видно самого взорвавшегося помещения, однако виден взрыв, черный дым, а также обломки разрушенного здания.

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      Анастасия Шейкина
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