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16:48, 25 января 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 91-летней женщины в молодежном наряде

Кадр: @BETSYLOU.PIANO / TikTok

91-летняя блогерша Бетси Лу надела молодежный наряд и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok, который насчитывает 69,5 тысячи подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @betsylou.piano разместила ролик, в котором предстала в короткой блестящей юбке и кружевной блузке кремового оттенка. Помимо этого, женщина примерила светлые босоножки на высоких каблуках. Она сделала укладку на седых волосах и дополнила образ сумкой.

Поклонники оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом. «Ходить в таких туфлях? Впечатлен», «Я в таких не могу ходить уже лет 15», «Это ваши туфли?» — высказывались они.

В декабре 63-летняя женщина снялась в бикини, продемонстрировав тело с многочисленными жировыми складками на животе, руках и ногах.

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      Екатерина Ештокина
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