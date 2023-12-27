63-летняя женщина снялась в бикини и удивила пользователей сети

Блогерша зрелого возраста из Канады снялась в откровенном виде и удивила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 90,8 тысячи подписчиков.

63-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @jcstargirlofficial разместила ролик, в котором снялась в красном бикини, состоящем из трусов с низкой посадкой и бюстгальтера с треугольными чашками на завязках. При этом она продемонстрировала оголенное тело с многочисленными жировыми складками на животе, руках и ногах.

Поклонники оценили внешний вид юзерши в комментариях под постом. «Выглядит великолепно», «Возраст — это просто число, вот и все. Разница в том, как вы себя чувствуете. И, кстати, ты прекрасно выглядишь», «Вы выглядите лет на 20. Просто фантастика», — заключили они.

Ранее 47-летняя актриса Риз Уизерспун попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Звезда популярного телесериала «Утреннее шоу» была запечатлена в слитном купальнике белого цвета и соломенной широкополой шляпе.