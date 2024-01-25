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09:44, 25 января 2024Спорт

«Вашингтон» с Овечкиным потерпел разгромное поражение в НХЛ

«Вашингтон» потерпел разгромное поражение от «Колорадо», Овечкин сделал передачу

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» потерпел разгромное поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев площадки. В составе победителей покер оформил Натан Маккиннон. Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу.

Овечкин продлил безголевую серию до восьми матчей. В текущем сезоне он провел 43 игры в регулярном чемпионате и записал на свой счет восемь голов и 21 ассист.

«Вашингтон» имеет в активе 50 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Колорадо» с 63 очками идет вторым в Центральном дивизионе Западной конференции.

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