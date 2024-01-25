Врачи предложили изменить название одного вида рака

Wall Street Journal: американские врачи предложили переименовать рак простаты

Американские врачи предложили не использовать термин «рак» или «карцинома» для обозначения онкологических заболеваний предстательной железы. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что предложение изменить название заболевания касается только тех видов рака простаты, которые растут очень медленно или вообще не растут. По словам профессора хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директора Центра ухода за грудью Лауры Эссерман, переименовать заболевание нужно, чтобы помочь пациентам и их семьям спокойнее воспринимать диагноз и не соглашаться на ненужные и потенциально опасные методы лечения.

Слово «рак» вызывает столько беспокойства и страха! Пациенты думают, что если не сделают что-нибудь, завтра это их убьет. На самом деле это неправда Лауры Эссерман профессор хирургии и радиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско и директора Центра ухода за грудью

Эссерман уточнила, что многие методы лечения рака, такие как хирургическое вмешательство или лучевая терапия, имеют высокие риски для пациентов, поэтому обычно их не рекомендуют, если опухоль не растет или находится на ранней стадии. В подобных случаях, объяснила эксперт, обычно рекомендуется активное наблюдение.

Эссерман добавила, что скрининг помогает выявлять менее агрессивные формы рака, которые в некоторых случаях проходят сами собой и не требуют опасного лечения. «Все думают, что раннее выявление спасает жизни, но все немного сложнее», — заключила врач.

Ранее фармацевт Дебора Ли назвала первый признак рака простаты. По ее словам, появление трудностей при мочеиспускании может говорить о развитии заболевания.