Женщин старше 40 лет призвали пройти несколько обязательных обследований

Женщинам старше 40 лет рекомендуется регулярно проходить несколько медицинских обследований, заявил кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог Александр Королев. Их онврач назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Королева, независимо от того, в какой физической форме находится женщина, по достижении 40-летнего возраста ей в обязательном порядке надо хотя бы раз в год проходить медицинские осмотры. «По мере того как вы становитесь старше, риск развития многих заболеваний, включая болезни сердца, рак и артрит, увеличивается. Если вы начнете более регулярно посещать врача, это поможет предотвратить, предсказать и лечить заболевания до того, как они станут серьезными проблемами», — призвал эндокринолог.

Обязательным к прохождению раз в год тестом Королев назвал скрининг диабета, особенно если у женщины есть факторы риска, такие как ожирение или наследственная предрасположенность. Также эндокринолог рекомендовал ежегодно делать маммографию молочных желез и скрининг рака шейки матки.

Женщинам в возрасте 30-65 лет следует сдавать Пап-тест — метод жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау и тест на ВПЧ по крайней мере каждые 3 года. Когда вы идете на прием, не стесняйтесь рассказать некоторые интимные подробности своей сексуальной жизни. Если вы находитесь в новых отношениях или подозреваете, что у вашего партнера есть другие женщины, вам необходимо пройти обследование на ИППП Александр Королев кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог

Женщинам старше 40 лет Королев также порекомендовал контролировать артериальное давление и следить за уровнем липидов (то есть жиров) в крови. В последнем случае нужно сдавать так называемый липидный комплекс — исследование, с помощью которого можно определить уровень «плохого» холестерина в крови и которое используется, чтобы оценить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Сердечные заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти. На их долю приходится около 22 процентов смертей среди женщин, что больше, чем все виды рака, вместе взятые Александр Королев кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог

Кроме того, врач посоветовал раз в год проверять функции щитовидной железы, зрение и родинки. Кроме того, женщинам нужно проходить скрининг депрессии. «Гормональные сдвиги могут сыграть свою роль, но какова бы ни была причина, статистика показывает, что женщины в возрасте 40-59 лет страдают от депрессии чаще, чем в молодости», — подытожил Королев.

Ранее диетолог Ирина Писарева подсказала способ похудеть после 50 лет. Она посоветовала людям в зрелом возрасте тщательно контролировать количество съеденных продуктов и стараться больше двигаться.