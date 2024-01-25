Женщин старше 40 лет призвали пройти несколько обязательных обследований
Женщинам старше 40 лет рекомендуется регулярно проходить несколько медицинских обследований, заявил кандидат медицинских наук, уролог, эндокринолог Александр Королев. Их онврач назвал в беседе с «Лентой.ру».
По словам Королева, независимо от того, в какой физической форме находится женщина, по достижении 40-летнего возраста ей в обязательном порядке надо хотя бы раз в год проходить медицинские осмотры. «По мере того как вы становитесь старше, риск развития многих заболеваний, включая болезни сердца, рак и артрит, увеличивается. Если вы начнете более регулярно посещать врача, это поможет предотвратить, предсказать и лечить заболевания до того, как они станут серьезными проблемами», — призвал эндокринолог.
Обязательным к прохождению раз в год тестом Королев назвал скрининг диабета, особенно если у женщины есть факторы риска, такие как ожирение или наследственная предрасположенность. Также эндокринолог рекомендовал ежегодно делать маммографию молочных желез и скрининг рака шейки матки.
Женщинам в возрасте 30-65 лет следует сдавать Пап-тест — метод жидкостной цитологии с окраской по Папаниколау и тест на ВПЧ по крайней мере каждые 3 года. Когда вы идете на прием, не стесняйтесь рассказать некоторые интимные подробности своей сексуальной жизни. Если вы находитесь в новых отношениях или подозреваете, что у вашего партнера есть другие женщины, вам необходимо пройти обследование на ИППП
Женщинам старше 40 лет Королев также порекомендовал контролировать артериальное давление и следить за уровнем липидов (то есть жиров) в крови. В последнем случае нужно сдавать так называемый липидный комплекс — исследование, с помощью которого можно определить уровень «плохого» холестерина в крови и которое используется, чтобы оценить риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сердечные заболевания по-прежнему являются основной причиной смерти. На их долю приходится около 22 процентов смертей среди женщин, что больше, чем все виды рака, вместе взятые
Кроме того, врач посоветовал раз в год проверять функции щитовидной железы, зрение и родинки. Кроме того, женщинам нужно проходить скрининг депрессии. «Гормональные сдвиги могут сыграть свою роль, но какова бы ни была причина, статистика показывает, что женщины в возрасте 40-59 лет страдают от депрессии чаще, чем в молодости», — подытожил Королев.
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