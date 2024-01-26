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10:05, 26 января 2024Наука и техника

В России подешевел iPhone 14 Pro

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 14 Pro подешевел в России на 16 процентов

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Представленный осенью 2022 года флагманский iPhone подешевел в России. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что стоимость iPhone 14 Pro снизилась до 100 тысяч рублей. При этом на старте продаж девайс оценивали в 120 тысяч рублей — таким образом, устройство подешевело на 16 процентов.

«Смартфон iPhone 14 Pro — первый айфон, получивший динамический вырез Dynamic Island. Он реагирует на действия: может расширяться, сворачиваться и видоизменяться для отображения виджетов», — отметили одну из главных особенностей аппарата авторы Hi-Tech Mail.ru.

Девайс получил 6,1-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с разрешением 2556х1179 пикселей и частотой 120 герц. Аппарат имеет стальные рамки и стеклянный корпус, процессор Apple A16 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 48, 12 и 12 мегапикселей с лидаром. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 3200 миллиампер-часов.

В середине января стало известно, что на российском рынке подешевел выпущенный в 2021 году iPhone. Если на старте продаж iPhone 13 оценивали в 80 тысяч рублей, то в начале 2024 года он оказался доступен за 60 тысяч.

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      Андрей Ставицкий
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