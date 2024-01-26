74-летняя блогерша примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков

Блогерша зрелого возраста Коллин Хайдеманн примерила молодежные наряды и восхитила подписчиков. Соответствующие кадры появились в ее TikTok.

74-летняя юзерша с никнеймом colleen_heidemann, чей блог насчитывает более 374 тысяч подписчиков, регулярно публикует ролики, в которых рассказывает о своей повседневной жизни. Так, она заявила, что наряжается даже в спортзал. На одном из размещенных видео пользовательница сети продемонстрировала образ, состоящий из красных лосин и обтягивающего черного боди.

Помимо этого, женщина также показала внешность, снятую крупным планом, в золотом платье, которое обнажало область ее декольте. Кроме того, она предстала с ярким макияжем и укладкой на седых волосах.

Поклонники оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Выглядите просто потрясающе!», «Как мне нравятся ваши эксперименты с цветом», «Поразительная естественная красота», — высказались они.

Ранее в январе в сети восхитились внешностью 91-летней женщины в молодежном наряде. Инфлюэнсерша разместила ролик, в котором предстала в короткой блестящей юбке и кружевной блузке кремового оттенка.