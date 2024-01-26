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15:19, 26 января 2024Ценности

Агата Муцениеце показала лицо без макияжа

Кадр: @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала естественную внешность косметики в новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 34-летняя звезда «Честного развода» снялась в темно-синем свитере, находясь в комнате. На кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя загорелую кожу с пигментацией.

Артистка завязала темные волосы в хвост. «Итак, проверка связи, я пишу сторьку с нового телефона, я счастливый обладатель нового iPhone. Камера — класс, видно даже мое пятно в глазу», — иронично заявила она.

Ранее в январе Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте. При этом предмет гардероба обнажал верхнюю часть бедер и спину артистки.

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      Екатерина Ештокина
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