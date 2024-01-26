Аллигатор вмерз в пруд и удивил очевидцев

В США аллигатор вмерз в пруд из-за низких температур

В США аллигатора нашли застывшим подо льдом в замерзшем пруду. Об этом пишет CBS News.

На видео, снятым владельцем парка Gator Country Гэри Сауражем, видно абсолютно неподвижную рептилию, которая как будто вмерзла в пруд. Надо льдом виднеется только небольшой участок на кончике пасти и фрагмент хвоста.

По словам Сауража, хотя очевидцев может удивить и испугать такая картина, аллигатор просто находится в спячке из-за низких температур. «Его сердце бьется три удара в минуту. Ребята, это потрясающе. Именно так аллигаторы выживают во льду», — объяснил владелец парка.

Ученые называют этот процесс брумацией. Аллигаторы — рептилии, то есть холоднокровные существа, которые адаптируются к температуре окружающей среды. Во время брумации рептилии переходят в состояние низкого метаболизма, в этот период почти не активны, но все же время от времени просыпаются, чтобы утолить жажду.

Обычно аллигаторы погружаются в спячку в середине октября и выходят из нее с началом марта. Чаще эти рептилии выбирают укромное место на суше перед брумацией, но иногда «засыпают» в воде. В таких случаях рептилии приподнимают морды, чтобы ноздри оставались надо льдом и они могли дышать.

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