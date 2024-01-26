Американская разведчица заявила о нахождении Россией ахиллесовой пяты США

Разведчица Коффлер: РФ знает, что спутники-шпионы стали ахиллесовой пятой США

Бывшая сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в эфире телеканала Fox News заявила, что Россия нашла ахиллесову пяту США, таковой стала группировка спутников-шпионов.

Разведчица отметила, что китайские и российские военные теоретики почти четверть века наблюдали за тактикой Соединенных Штатов в конфликтах в Сирии, Ливии, Косово, Ираке и Афганистане.

«Они узнали, что обширный космический потенциал США — это американская ахиллесова пята из-за практически полной зависимости Штатов от него», — подчеркнула Коффлер.

Она добавила, что противники Вашингтона также осознали, что Соединенные Штаты зависят от спутников во многих аспектах гражданской жизни. Эти аппараты обеспечивают навигацию, широкополосную связь и телекоммуникации, метеорологические прогнозы, мониторинг энергосистем и прочее.

Разведчица заключила, что «звездные войны» перестали считаться гипотетическим конфликтом, с учетом зависимости США от космических технологий.

Ранее стало известно, что Минобороны США закупит 54 спутника слежения за ракетами у компаний Lockheed Martin, L3Harris и Sierra Space на общую сумму 2,5 миллиарда долларов.