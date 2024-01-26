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15:08, 26 января 2024Из жизни

Пропавший черный кот нашелся через десять лет

В США пропавший в 2014 году кот по кличке Стюарт вернулся к хозяйке

Фото: Kimi Albertson / Unsplash

В США нашелся домашний кот по кличке Стюарт, который сбежал от хозяйки в 2014 году. Об этом сообщает WGME-TV.

Роуз Дориан приютила черного кота, когда жила в городе Портленд, штат Мэн. Питомец иногда подолгу не бывал дома, но всегда возвращался. Однако в 2014 году Стюарт пропал. Причем произошло это за несколько недель до того, как Дориан должна была переехать в Нью-Йорк.

Женщина так и не смогла найти кота до переезда в другой штат. Тем не менее она сохранила его документы и информацию о чипе. Через несколько лет Дориан вернулась в штат Мэн, а недавно ей позвонили из приюта для животных.

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«Они такие: "О, мы позвонили, потому что у нас тут кот и у него ваш номер телефона". А я еще до этих слов подумала: "Это что, Стюарт нашелся?" — рассказывает американка. — И я стою в коридоре, на меня люди смотрят, а я кричу: "Как он выглядит? Он очень большой, килограммов шесть с половиной". У меня мозги просто… В смысле, я поверить в это не могла».

Дориан заявила, что за десять лет Стюарт совсем не изменился — он все такой же ласковый и любит людей. Женщина призвала владельцев животных обязательно чипировать их, потому что ее питомец нашелся через столько лет только благодаря чипу.

Ранее сообщалось, что к потерявшим дом из-за пожара жителям США вернулась кошка, которая пропала за два года до этого. Женщина по имени Анна и ее муж из штата Гавайи лишились дома из-за лесных пожаров, которые полыхали на острове Мауи в конце лета 2023 года.

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      Никита Савин
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