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10:14, 26 января 2024Спорт

Джокович потерпел поражение в полуфинале Australian Open

Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open
Новак Джокович

Новак Джокович. Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Australian Open-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 26 января и продлилась четыре сета. Серб потерпел поражение со счетом 1:6, 2:6, 7:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 3 часа и 21 минуту.

Джокович является первой ракеткой мира. Синнер занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом году в решающем поединке серб переиграл грека Стефаноса Циципаса и стал десятикратным чемпионом турнира.

В финале Синнер сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Они встретятся позднее 26 января.

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      Алексей Гусев
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