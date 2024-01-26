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22:38, 26 января 2024Экономика

Европе предрекли холод из-за решения Байдена

Bloomberg: Европе грозит холод из-за решения Байдена насчет экспорта СПГ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: IMAGO / Andrey Grushinskiy / Global Look Press

Европе грозит холод из-за решения американского лидера Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет агентство Bloomberg.

Ранее администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ на фоне изучения влияния добычи сжиженного природного газа на климат и нацбезопасность.

Как пишет агентство, остановка поставок топлива может затянуть реализацию проектов, рассчитанных на период после 2027 года, на которые уже выстроилась очередь крупных европейских покупателей.

«Для нас наступил сложный период для новых американских проектов: сначала решение Байдена, а следом грядущие выборы и связанные с ними неопределенности», — поделился мнением независимый консультант по СПГ Жан-Кристиан Хаинц.

В начале января стало известно, что Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году — за отчетный период в страны Евросоюза поступило около 131,22 миллиарда кубометров.

Кроме того, объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента.

Также сообщалось, что в ноябре 2023 года экспорт российского сжиженного природного газа в страны ЕС вырос до рекордных 1,75 миллиона тонн.

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      Марина Совина
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