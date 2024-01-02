Европа побила рекорд по импорту СПГ в 2023 году

Импорт СПГ в Европу в 2023 году стал рекордным за все время наблюдений

Европа побила рекорд по импорту сжиженного природного газа (СПГ) в 2023 году — за отчетный период в страны Евросоюза (ЕС) поступило около 131,22 миллиарда кубометров. Об этом со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe, газового регулятора ЕС, сообщает ТАСС.

По данным специалистов, объем импорта СПГ превысил показатели 2022 года на 1,9 процента. Общий процент СПГ среди источников европейского газа составил 40 процентов.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2023 года суммарные объемы поставок СПГ из Россию в Грузию увеличились почти на 32 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достигли уровня в 51,3 тысячи тонн.

Известно, что Россия намерена в перспективе 2030-2035 годов утроить нынешнее производство СПГ, доведя его до уровня 100 миллионов тонн, и занять пятую часть рынка.