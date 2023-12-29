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11:38, 29 декабря 2023Экономика

Российскому газу предсказали серьезные проблемы из-за санкций

Reuters: санкции США стали серьезной проблемой для планов России по экспорту СПГ

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Планы России по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) и увеличению своей доле на рынке могут серьезно пострадать из-за санкций США, которые выглядят серьезнее, чем действия на нефтяном рынке. Об этом со ссылкой на оценку аналитиков пишет Reuters.

Москва хочет в перспективе 2030-2035 годов утроить нынешнее производство СПГ, доведя его до уровня 100 миллионов тонн, и занять пятую часть рынка (в настоящее время — восемь процентов). Но отсутствие доступа к технологиям и небольшое количество газовозов в мире создают многочисленные сложности.

Три источника агентства сообщили, что проект «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ в год находится под угрозой срыва из-за последних действий Вашингтона. По их оценкам, коммерческие поставки с завода начнутся не раньше второго квартала 2024 года, хотя «Новатэк» уверяет, что сумеет поставить первые партии в первом квартале.

Тем не менее компания уже предупредила о форс-мажоре на поставки с проекта. В свою очередь иностранные акционеры приостановили участие в проекте и отказались от ответственности за финансирование. Эксперты отмечают, что такая ситуация стала тревожным сигналом для всех будущих СПГ-проектов. Если проблемы возникли даже на самом продвинутом проекте, то работать дальше по остальным будет еще сложнее.

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Отдельные проблемы возникают с критически важным оборудованием. Китай может попытаться заменить западные компании, но опыта строительства и проектировки у него нет. Собрать теневой флот газовозов, что удалось сделать в случае с нефтью, почти невозможно, ведь на рынке нет такого количества устаревших невостребованных судов.

Ранее сообщалось, что из проекта «Арктик СПГ-2» вышли французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Китайские власти, рассчитывавшие на поставки топлива, раскритиковали санкции. В свою очередь CNPC и Cnooc хотят добиваться отмены ограничительных мер.

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      Платон Щукин
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