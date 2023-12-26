Китай раскритиковал санкции в отношении российского «Арктик СПГ 2»

В МИД Китая выступили против санкций США в отношении российского «Арктик СПГ 2»

Американские санкции, введенные против российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2», не должны ограничивать экономическое сотрудничество между Китаем и Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает Reuters.

Дипломат заявила, что Китай всегда выступал против односторонних санкций. В МИДе также раскритиковали «юрисдикцию длинной руки» и ограничения со стороны «третьих лиц», которые не опираются на международное право.

«Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам», — добавила Мао Нин.

На прошлой неделе стало известно, что крупнейшие государственные энергетические компании КНР приготовились попросить США снять санкции с проекта, беспокоясь о перебоях с поставками. О проблемах с отгрузками 21 декабря компании предупредил «Новатэк». Позднее «Коммерсантъ» сообщил, что все иностранные участники проекта — французкая TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC — объявили о выходе из «Арктик СПГ 2».