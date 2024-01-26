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04:30, 26 января 2024Ценности

Хайди Клум снялась в откровенном образе с глубоким декольте

Кадр: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

50-летняя манекенщица примерила джинсовый комбинезон на широких бретелях, декорированный серебристой молнией вдоль живота. Звезда расстегнула изделие в области декольте, частично продемонстрировав грудь.

Стилисты сделали знаменитости укладку на длинных светлых волосах и мейкап в нейтральных тонах. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и массивными блестящими серьгами.

Ранее в январе Хайди Клум показала откровенное архивное фото. Она предстала в кадре в расстегнутой белой рубашке, которую заправила в облегающую юбку с растительным принтом.

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      Екатерина Ештокина
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